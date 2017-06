93,7 Prozent für die neue Grünen-Chefin Felipe

Linz. Mit der hohen Zustimmung von 93,7 Prozent wurde am Sonntag Vormittag die Tiroler Vizelandeshauptfrau Ingrid Felipe zur neuen Bundessprecherin der Grünen gewählt. Sie folgt damit Eva Glawischnig, die am 18. Mai zurückgetreten war. Glawischnig selbst war nicht zum Bundeskongress nach Linz gekommen.

Die neue Grünen-Chefin Felipe räumte ein, dass der "Übergang nicht ohne" sei: "Ja, die Eva fehlt uns". Gleichzeitig machte Felipe bei ihrer Vorstellung im Bundeskongress klar, dass sich die Grünen als Alternative zu FPÖ sehen: "Blau heißt radikaler Sozialabbau. Blau heißt institutioneller Rassismus." Die Grünen hingegen seien, wie dies auch Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek verkörpere, eine weltoffene Bewegung.

Gleichzeitig kritisierte Felipe Verschlechterung bei der Klimaoffenive durch Schwarz-Blau in Oberösterreich und bei der Mindestsicherung durch Rot-Blau im Bürgenland.

Auch Kurz in der Mangel

Die grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek gab sich vor ihrer Kür (sie erhielt 96,5 Prozent) betont zuversichtlich für die Wahl am 15. Oktober. Man werde bei dieser Wahl gewinnen. Der Fokus liege darauf liegen, dass es am 16. Oktober eine offene, solidarische, ökologische und pro-europäische Mehrheit gebe, offenbar mit SPÖ, Grünen und Neos.

Im Mittelpunkt der Angriffe von Lunacek stand zwar auch "Austro-Trump" FPÖ-Chef Heinz-Strache: Man werde verhindern, dass dieser Vizekanzler oder Kanzler werde. Mindestens so scharf nahm sie ÖVP-Obmann Sebastian Kurz in die Mangel. "Nein, Herr Außenminister, man kann das Mittelmeer nicht zusperren", donnerte sie in den Saal im Linzer Design Center. Und weiter unter starkem Applaus zu dessen Forderung, die Mittelmeer-Route zu schließen: "Nein, Herr Außenminister, das ist Vollholler."

Inhaltlich stehen folgende Forderungen im Zentrum des Grünen Wahlkampfs: leistbares Wohnen mit Mietzinsobergrenze, Erbschaftssteuer schon ab 500.000 Euro zur Pflegefinanzierung, nicht erst ab einer Million wie die Spö das fordert, Ehe für alle und gleicher Lohn für alle.