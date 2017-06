Doskozil: "Sehen am Balkan eine schleichende Islamisierung"

Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil (SPÖ) warnt vor einem wachsenden Einfluss des Islam in Südosteuropa. „Wir sehen auf dem Balkan eine schleichende Islamisierung“, sagte er gegenüber der deutschen Zeitung "Welt". Außerdem befürchte er, dass das Gewicht der EU am Balkan schwinden könnte, stattdessen aber Staaten wie die Türkei und Saudiarabien ihren Einfluss ausbauen.

„Es wäre wegen dieser Entwicklung aus meiner Sicht nicht vertretbar, dass die Türkei im Rahmen von Nato-Einsätzen demnächst möglicherweise immer mehr Truppen am Balkan stellen wird“, betonte der Minister. Eine derartige Asymmetrie könne aus Doskozils Sicht nicht im Interesse der Europäischen Union liegen.

Insbesondere Deutschland nahm der Ressortchef in die Pflicht: „Deutschland und andere Staaten dürfen in ihrem Engagement am Balkan nicht nachlassen, damit das Gleichgewicht der Kräfte und die Stabilisierung der Demokratie in der Region nicht gestört werden.“

Österreich ist derzeit im Rahmen der „Partnerschaft für den Frieden“ mit etwa 700 Soldaten in Nato-Einsätzen auf dem Balkan vertreten.

