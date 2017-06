Aus für Pflegeregress noch vor der Wahl rückt näher

Vorschläge gibt es schon länger, jetzt geht es bei der Umsetzung eventuell viel schneller als erwartet: Die Abschaffung des Pflegeregresses, den sich Pflegeheime von ihren Bewohnern holen, könnte noch der Nationalratswahl von SPÖ und ÖVP beschlossen werden. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder hat nach Informationen der "Presse" schon am Dienstagvormittag seinem Gegenüber, ÖVP-Fraktionschef Reinhold Lopatka, einen Antrag, der der "Presse" vorliegt, zum Ende des Pflegeregresses zugeschickt. Der Bund soll dafür den Ländern von 2018 bis 2021 jährlich 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Warum es auf einmal so schnell gehen könnte? Die SPÖ mit Bundeskanzler Christian Kern hat Mitte Juni die Abschaffung des Pflegeregress für Bewohner von Pflegeheimen als eine der sieben Bedingungen seiner Partei für eine künftige Regierung genannt. Die Finanzierungslücke von rund 200 Millionen Euro möchte die SPÖ mit einer Erbschaftssteuer für Vermögen ab einer Million Euro füllen, was die ÖVP mit Neo-Parteiobmann Sebastian Kurz jedoch strikt ablehnt.

Kurz bringt Bewegung in Debatte

Allerdings hat Kurz mit einem Zehn-Punkte-Programm für den Pflege- und Gesundheitsbereich, über den das ORF-Radio Dienstagfrüh berichtet hat, Bewegung in die Pflegedebatte gebracht. Während er sich zu anderen Punkten bis September in Schweigen hüllen will, macht der ÖVP-Obmann zur Pflege nun detallierte Vorschläge. Darunter findet sich auch das Aus für den Pflegeregress.

Die Seniorenorganisationen von SPÖ und ÖVP, Karl Blecha und Ingrid Korosec, fordern seit längerem das Ende dieser "Enteignung" von Heimbewohnern. Insgesamt sind in Österreich rund 75.000 Menschen in Pflegeheimen untergebracht.

FPÖ, Grüne und Team Stronach für Regresses-Aus

Der SPÖ-Parlamentsklub nahm den Ball von Kurz sofort auf. Ein Antrag wurde in aller Eile ausformuliert. Die größte Hürde für einen raschen Beschluss wurde darin freilich ausgeklammert, die Finanzierung mittels Erbschaftssteuer. Allerdings macht Schieder die ÖVP ausdrücklich aufmerksam, dass es eine "seriöse Gegenfinanzierung" geben müsse. Die ÖVP möchte die Finanzlücke mittels Einsparungen in der Pflegebürokratie aufbringen.

Wenn es nach der SPÖ geht, soll der Antrag noch an den beiden Parlamentstagen diese Woche als Initiativantrag eingebracht und dem Sozialausschuss zugewiesen werden. Möglich wäre dann beispielsweise, dass der Beschluss bereits am 13. Juli erfolgt, wenn das Parlament zur Sondersitzung wegen der vorzeitigen Auflösung des Nationalrats und der Wahl am 15. Oktober zusammentritt.

Von den vier Oppositionsparteien haben sich am Dienstag die FPÖ, die Grünen und das Team Stronach für eine Abschaffung des Pflegeregresses ausgesprochen. "Im Ausschuss haben SPÖ und ÖVP unseren Antrag noch abgelehnt. Wir werden morgen sehen, ob den heutigen Ankündigungen auch Taten folgen", meinte der freiheitliche Generalsekretär Herbert Kickl in einer Aussendung.