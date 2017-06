Team Stronach will Kurz im Parlament "entlarven"

Das Team Stronach will die Forderungen von ÖVP-Chef Sebastian Kurz wortgleich als Anträge ins Parlament einbringen. "Da es eine Mehrheit von FPÖ, Team Stronach und ÖVP gibt, könnte man jederzeit das umsetzen, was er im Wahlkampf verspricht", sagte Klubobmann Robert Lugar am Dienstag in einer Pressekonferenz vor der am Mittwoch beginnenden Nationalratssitzung.

Die kleinste der vier Oppositionsparteien will so entlarven, dass Kurz "alles fordert, was bei der Bevölkerung gut ankommt", so Lugar. "Der Grund ist, dass er Erster werden will, nicht weil er das tatsächlich umsetzen will." Als Beispiele nannte Lugar den Ruf nach mehr Abschiebungen oder die Islam-Kindergärten, wo Kurz schon jahrelang etwas unternehmen hätte können.

Die umfangreiche Tagesordnung des Plenums kommentierte Lugar abschätzig mit den Worten: "Am Abend wird der Faule fleißig". Der Bildungsreform werde das Team Stronach nicht zustimmen, da sie den Einfluss der Landeshauptleute ausweite. Auch die Reform der Gewerbeordnung lehnt das Team Stronach ab, weil diese kein großer Wurf sei. Das Fremdenrechtsänderungsgesetz hingegen hält Lugar für einen Schritt in die richtige Richtung.

"Wichtige Sitzung" steht bevor

Zudem kündigte Lugar eine "wichtige Sitzung" der Partei am Dienstagnachmittag an. Zugeschalten sei dafür auch Parteigründer Frank Stronach.

"Es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, ich kandidiere. Wie genau, werden die Gremien entscheiden", erklärte Lugar. Für die Landesliste sei bis Mitte August Zeit, derzeit sei alles in Bewegung.

Lugar will nach APA-Informationen selbst als Spitzenkandidat ins Rennen gehen, nachdem der umworbene "Krone"-Kolumnist Tassilo Wallentin dem Vernehmen nach abgesagt hat. Die Partei braucht zudem einen neuen Namen und Mittel für den Wahlkampf, denn Stronach will in Zukunft weder seinen Namen noch weiteres Geld für die Partei locker machen.

(APA)