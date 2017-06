Van der Bellen bei Zeman: Heikles Treffen auf der Prager Burg

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Dienstag vom tschechischen Präsidenten Milos Zeman in Prag empfangen worden. Der gesundheitlich angeschlagene Zeman begrüßte Van der Bellen im Hof der Prager Burg. Nach dem Empfang mit militärischen Ehren zogen sich die beiden Präsidenten zu einem Vier-Augen-Gespräch zurück.

Bei dem Treffen scherzte Zeman, er habe ja einst vorgeschlagen die Donaumonarchie wiederzuerrichten - jedoch ohne Ungarn. Die Teilnahme an einem für den Nachmittag geplanten österreichisch-tschechischen Wirtschaftsforum sagte Zeman ab. Er habe vor seiner Abreise in die zentraltschechische Region Vysocina am Abend noch administrative Dinge zu erledigen, erklärte sein Sprecher Jiri Ovcacek am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur CTK.

Das Treffen der beiden Präsidenten ist vor allem auf persönlicher Ebene delikat: Zeman hatte im Wahlkampf vor der Bundespräsidentenstichwahl vergangenes Jahr öffentlich den FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer unterstützt. Über den ehemaligen Bundessprecher der Grünen Van der Bellen sagte Zeman damals: "Ich mag die Grünen nicht." Im März lud er Van der Bellen zu einem Besuch ein.

Reise nach Liechtenstein vermutlich im Herbst

Tschechien ist das letzte große Nachbarland, dass Van der Bellen im Rahmen seiner Antrittstour besucht. Diese Tatsache wurde am Dienstag auch in tschechischen Medien vermerkt. Dies sei ein Beleg für das schlechten Verhältnis zwischen Van der Bellen und Zeman, analysierte der Politologe Vit Hlousek von der Masaryk-Universität in Brünn im tschechischen Fernsehen.

Nach der Schweiz und Deutschland hat der Bundespräsident seit seinem Amtsantritt im Jänner die Slowakei, Italien, Slowenien und Ungarn besucht. Außer Lichtenstein fehlte damit nur noch Tschechien. Eine Reise nach Lichtenstein ist laut Präsidentschaftskanzlei für Herbst geplant.

