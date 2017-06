Team Stronach gibt auf

Das Team Stronach wird nicht bei der Nationalratswahl im Herbst antreten. Es werde "weder eine Umbenennung noch eine Kandidatur" geben, kündigte die Partei am Dienstag in einer Aussendung an. Bis zum Ende der Gesetzgebungsperiode werde die parlamentarische Arbeit selbstverständlich fortgeführt.

"Darüber hinaus steht es aber jedem Abgeordneten frei, mit einer eigenen Liste und unabhängig vom Team Stronach bei der Wahl anzutreten", erklärten Klubobmann Robert Lugar und Generalsekretär Christoph Hagen. Lugar will das auch tun: "Ich werde auf jeden Fall kandidieren." In welcher Form - ob mit eigener, neuer Liste oder auf einer anderen - ließ er allerdings offen.

Parteichef Frank Stronach hatte zuvor bereits angekündigt, dass er künftig weder seinen Namen noch Geld hergeben will.

(Red./APA)