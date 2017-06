SPÖ tourt per Fahrrad und Cafe Mobil durchs Burgenland

Die SPÖ bricht am 8. Juli wieder zu ihrer schon traditionellen Tour durch das Burgenland auf. Sieben Tage lang will man in den Bezirken das Gespräch mit möglichst vielen Menschen suchen. Die Tour steht diesmal unter dem Motto "Leistung - Aufstieg - Sicherheit", erläuterte Landeshauptmann Hans Niessl am Mittwoch in Eisenstadt vor Journalisten.

Rund 40 Stationen liegen auf der Route, die heuer vom Nord- ins Südburgenland führt. Neben den Fahrrädern kommt heuer auch ein "Cafe Mobil" zum Einsatz. Zu den Themen, über die man mit den Menschen reden wolle, gehöre etwa der aus Sicht der SPÖ für das Burgenland wichtige Assistenzeinsatz, Arbeitsplätze sowie das Problem des Lohn-und Sozialdumping, wo noch weitere Maßnahmen notwendig seien, so Niessl.

Wenn die Tour am Vormittag des 12. Juli am Wochenmarkt in Oberwart Station macht, sind auch Bundeskanzler Christian Kern und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil mit dabei. Ihren Abschluss findet die mit einer zweitägigen Unterbrechung unternommene Fahrt am Sonntag, 16. Juli, im Bezirk Jennersdorf bei einem Frühschoppen mittags in Poppendorf.

