Peter Pilz zu eigener Liste: "Eines ist klar, das ist eine Option"

In einem Interview in der ORF-Nachrichtensendung "Zeit im Bild 2" äußerte sich Peter Pilz zu der Möglichkeit, bei der kommenden Nationalratswahl mit einer eigenen Liste anzutreten.

Eine definitive Antwort ließ sich der bekannte Grünen-Politiker von Moderator Tarek Leitner nicht entlocken: "Das weiß ich heute nicht. Das ist viel zu früh, das heute zu entscheiden", sagte er im Bezug darauf, ob er mit einer eigenen Liste bei der Wahl antreten werde. Allerdings: "Eines ist klar, das ist eine Option." Wenn eine "wirkliche Chance" bestehe, mit einer Liste eine schwarz-blaue Regierung zu verhindern, "einen anderen Kurs zu finden", dann könne er sich das Projekt einer Liste Pilz sehr gut vorstellen Er wolle sich die drei Wochen, die er jetzt Zeit für eine Entscheidung zum Antreten habe, Zeit nehmen.

"Seit Sonntag gibt es eine entstehende Bürgerbewegung"

Pilz, der aktuell wegen seiner Arbeit im U-Ausschuss zur Causa Eurofighter in den Nachrichten ist, war am Sonntag beim Bundeskongress der Grünen nicht auf dem von ihm angestrebten Listenplatz gelandet, weswegen er ankündigte, sich ganz aus dem Parlament verabschieden zu wollen. Auf die Ankündigung folgte lauter Unmut in den Sozialen Netzwerken, was Pilz im Interview ansprach - und sich darob überrascht zeigte: "Seit Sonntag gibt es eine entstehende Bürgerinnen- und Bürgerbewegung", sagte er, und schlug damit schon beinah wahlkämpferische Töne an.

Die Leute würden dabei sagen, es brauche eine neue Partei, und das sei freilich kein Sonderfall in Europa, sondern in ganz Europa zu beobachten. Angesprochen auf eine linksliberale Liste sagte Pilz: "Wir brauchen einen Pragmatismus jenseits der Parteienwirtschaft", und sprach gleichzeitig an, dass die Parteienlandschaft in Österreich rein aus alten Parteien bestehe - gegen die nun "Bürgerinitiativen" antreten müssten. Seine Erfahrung in der Parlamentsarbeit - Pilz ist seit 1986 mit Unterbrechung Parlamentarier - wolle er dafür einsetzen: "Wir suchen Allianzen im Parlament, wir versuchen, Österreich zu verändern." Mit "Wir" dürfte Pilz seine Liste gemeint haben, die vorerst offenbar einmal eine Gedankenübung darstellt.

Der Grüne Bundeskongress habe verantwortungslos gehandelt, gab Pilz zudem zu Protokoll: Gerade bei der Arbeit im Untersuchungsausschuss brauche man die volle Unterstützung der eigenen Partei - und ein starkes Mandat. Der Bundeskongress sei nicht bereit gewesen, im dasselbe zu erteilen. Die demokratische Entscheidung nehme er ernst und ziehe seine Konsequenzen daraus. Dass die Grünen in später wieder ins Boot holen wollten, habe er als "sehr, sehr seltsames Angebot" empfunden, ebenso die Angebote anderer Parteien.

Nach dem Ergebnis vom Bundeskongress habe er sich "plötzlich erleichtert gefühlt", sagte Pilz: Die Grünen hätten ihm eine Entscheidung abgenommen. Er habe nun die Freiheit, sich zu entscheiden, wie es in Zukunft für ihn weitergehe.

Als Namen auf einer Liste kurz wurden am Mittwoch Personen wie Alfred Noll oder Karl Öllinger gehandelt. Meinungsforscher Günther Ogris attestiere der Idee einer Liste Pilz in der "ZiB 2" jedenfalls Potenzial, auch unabhängig von Details: Proteststimmung könne politisch in ein Projekt gegossen werden, sagte er in der Nachrichtensendung.

