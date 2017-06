SPÖ und ÖVP einigen sich: Pflegeregress wird abgeschafft

Der Pflegeregress wird abgeschafft. Darauf haben sich SPÖ und ÖVP geeinigt. Der entsprechende Beschluss wird bereits heute vom Nationalrat gefällt. Zur Kompensation ihrer Einnahmen-Ausfälle erhalten die Länder zumindest 100 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich.

Derzeit sieht das System so aus, dass nicht nur der größte Teil des Pflegegelds und der Pension für Pflege im Heim herangezogen wird, sondern auch allfälliges Privatvermögen der Betroffenen. Selbst bei Schenkungen kann noch einige Jahre etwa auf übertragene Wohnungen zugegriffen werden. Die Länder haben dabei unterschiedliche Regelungen (siehe Grafik unten). Nunmehr wird ihnen per Verfassungsgesetz dieser Regress untersagt.

Schließen Die bisherigen Regress-Regelungen –

Bis dato lag, so geht aus einer Aufstellung des Sozialministeriums hervor, liegt der "Freibetrag" je nach Bundesland zwischen 4000 (Wien) und 12.666,90 Euro (Niederösterreich). Der "Ehegattenregress" war bisher bis auf Kärnten, Steiermark und Niederösterreich in allen Bundesländern möglich, in Wien nur wenn ein zivilrechtlicher Unterhaltsanspruch bestand und ohne Zugriff auf das Vermögen.

Auch für den Rückgriff auf das Vermögen der Pflegebedürftigen gibt es derzeit unterschiedliche Fristen - in der Regel sind es drei Jahre, in Salzburg fünf und in Vorarlberg bis zu zehn Jahre. Außerdem kann das Vermögen nicht einfach durch Verschenken oder Vererben "in Sicherheit gebracht" werden: Für Erben gibt es teils empfindlich längere Regressfristen (in Wien zehn Jahre), auch Geschenke können bis zu fünf Jahre zurückgefordert werden. Der sogenannte "Angehörigenregress" bei den Kindern wurde aber flächendeckend abgeschafft.

(APA/Red.)