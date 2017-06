Kärntner Grünen-Chefin sieht Koalitionsbruch seitens der SPÖ

Die Landessprecherin der Kärntner Grünen, Marion Mitsche, wirft der SPÖ Koalitionsbruch vor. Das sagte sie am Donnerstag, nachdem die grüne Fraktion in einer turbulenten Landtagssitzung gegen die Koalitionspartner SPÖ und ÖVP gestimmt hatte. Den Antrag - es geht um 22 Millionen Euro zum Blaulichtfunk - hatte die SPÖ ohne vorherige Abstimmung mit den Partnern Grüne und ÖVP eingebracht.

"Die nächsten Tage werden zeigen, was das für die Koalition heißt", sagte Mitsche. Sie sei jedenfalls stolz auf ihre Abgeordneten, dass sie ein Zeichen gegen das Vorgehen der SPÖ gesetzt hätten. Das Projekt digitaler Blaulichtfunk gehöre zwar unterstützt, allerdings gehe es eben nicht, dass man auf die Schnelle "in Haider'scher Manier" 22 Millionen Euro ausgebe. "Da hat die SPÖ natürlich einen Koalitionsbruch begangen."

"Die Frage ist, wie wir jetzt reagieren. Da ist auch der Landtagsklub gefordert", so Mitsche weiter. Mit den Spitzen von SPÖ und ÖVP müsse es jedenfalls Gespräche geben. Die Frage, ob sie ein Aus für die Kärntner Dreierkoalition durch die Vorfälle ausschließen könne, wollte Mitsche nichts sagen.

22 Millionen für die Finanzierung des Digitalfunks

Der Antrag im Detail: Die SPÖ hatte beantragt, die Mehrerlöse des Zukunftsfonds nicht wie geplant ausschließlich zur Schuldentilgung, sondern für die Finanzierung des Digitalfunks der Blaulicht-Organisationen zu verwenden. Der Beschluss kam dennoch zustande. 22 Millionen Euro werden damit nun für die Finanzierung des Digitalfunks reserviert. Alle Fraktionen außer die Grünen stimmten letztlich dafür.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hatte die Idee erstmals am Mittwoch in einer Aussendung angesprochen. Die Koalitionspartner fühlten sich durch den am Donnerstag eingebrachten Abänderungsantrag überfahren. Die anschließende Diskussion stellte das eigentliche Thema dieses Tages, den Beschluss über einen Vergleich mit dem Bund zur Bereinigung von Ansprüchen im Zusammenhang mit Zukunftsfonds und Heta, in den Schatten. Die ÖVP erwirkte mehrere Sitzungsunterbrechungen für kurze, interne Diskussionen.

(APA)