Die Rückkehr des "Django"

Es ist ein terminlicher Zufall: In Linz wird heute, am 1. Juli, der neue ÖVP-Chef Sebastian Kurz gewählt und Ex-Parteiobmann Reinhold Mitterlehner mit Dankesworten verabschiedet. Damit ist die "Django"-Ära - Mitterlehner hat gerne mit seinem Couleurnamen aus Zeiten in der Studentenverbindung gespielt - endgültig zu Ende. Anderenorts beginnt die "Django"-Ära gerade. Mit Michael Jayasekara tritt nämlich exakt am 1.Juli ein Couleurnamensvetter des Ex-ÖVP-Chefs, der in der Verbindung ebenso nach der berühmten Figuer eines Italo-Westerns benannt wurde, das Amt als Chef des Cartellverbands (CV) an.

Jayasekara steht nun also der katholischen, nicht schlagenden Verbindung vor und übernimmt damit von Peter Neuböck, Couleurname "Gstanzl". Der BWL-Student Jayasekara hat Wurzeln in Sri Lanka und war als parlamentarischer Mitarbeiter des Abgeordneten Asdin El Habbassi (ÖVP) tätig. Seit April ist er im Österreichischen Integrationsfonds Teamleiter der "Zusammen:Österreich"-Akademie. Gewählt wurde er bereits im Jänner. Damals kündigte er an, das Image des CV aufpolieren zu wollen.

(j.n.)