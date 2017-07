Ulrich Habsburg verlässt die Grünen

Wien. Die von internen Turbulenzen geplagten Grünen haben den nächsten Abgang zu verzeichnen – diesmal allerdings einen der skurrilen Art: Der frühere grüne Gemeinderat Ulrich Habsburg verlässt die Öko-Partei.

Auslöser dafür ist eine Initiative der Abgeordneten Sigrid Maurer: Sie will die Strafe für ungerechtfertigtes Führen eines Adelstitels, die derzeit bei 14 Cent liegt, anheben lassen, was der Adelsspross Habsburg öffentlich kritisierte. Habsburg erhielt daraufhin einen Brief mit dem Absender Sigrid Maurer, in dem die Mitglieder des Hauses Habsburg unflätig beschimpft wurden und Ulrich Habsburg angeraten wurde, künftig den Titel „Idiot von Wolfsberg“ zu tragen – und das straffrei.

Allerdings: Der Brief ist ein Fake, Maurer bestreitet, die Autorin zu sein, was Habsburg auch akzeptiert. Allerdings glaubt er, dass der Brief sehr wohl aus dem Umfeld des Grünen Parlamentsklubs kommt, die Grünen hätten sich zu wenig bemüht, für Aufklärung zu sorgen. Außerdem habe sich Sigrid Maurer geweigert, ihn bei einem Telefonat mit seinem akademischen Titel anzusprechen. Viel Ärger also, Habsburg schrieb in seinem Austrittsschreiben: „Nachdem es bei den Grünen schon genügend Idioten gibt, sollten sie auf mich verzichten können.“ (maf)