Steht mit Kurz der einzige Politiker auf der ÖVP-Bundesliste?

Kurz mit 98,7 Prozent zum ÖVP-Chef gewählt

Sebastian Kurz wurde am Parteitag in Linz zum 17. ÖVP-Chef gekürt. Er erzielte bei seiner Wahl das zweitbeste Ergebnis in der jüngeren Parteigeschichte. Die Statutenreform wurde einstimmig angenommen, Kurz-Vorgänger Mitterlehner offiziell verabschiedet.