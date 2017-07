FPÖ: Sag mir, wo die Milliarden sind

Was Sebastian Kurz schafft, kann Heinz-Christian Strache auch. Der ÖVP-Obmann lässt die Österreicher bis in den September über sein Wahlprogramm im Unklaren. Der FPÖ-Chef hat die Vorstellung des blauen Wirtschaftsprogramms, das bis Ende Juni angekündigt war, inzwischen auf die zweite Augusthälfte verschoben, wie der „Presse“ im Büro Straches bestätigt wird. Ins Auge gefasst wird jetzt ein Termin rund um den Auftritt Straches bei den ORF-„Sommergesprächen“ mit den Parteichefs am 21. August.