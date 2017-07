SPÖ: Frauenrebellion gegen Rot-Blau

„Ich bin eine absolute rot-blaue Gegnerin.“ SPÖ-Nationalratsabgeordnete Katharina Kucharowits macht im Gespräch mit der „Presse“ keinerlei Hehl daraus, dass sie eine mögliche rot-blaue Koalition nach der Nationalratswahl am 15. Oktober entschieden ablehnt. Die Niederösterreicherin, die Vorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ ist, hat auch am 14. Juni im SPÖ-Bundesparteivorstand einer Öffnung der Sozialdemokratie in Richtung der Freiheitlichen ihren Sanktus verweigert. Ihrer Ansicht nach lasse der Kriterienkatalog für Koalitionen – auch mit der FPÖ – „zuviel Interpretationsspielraum“.