Oberösterreichs FPÖ geht mit neuem Spitzenmann in die Wahl

Bei der Kür der Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl geht es jetzt Schlag auf Schlag. Oberösterreichs FPÖ hat am Dienstagabend ihre Bewerber für die Landesliste festgelegt. Blauer Spitzenkandidat wird mit dem 58-jährigen Wolfgang Klinger eine neue Kraft. Er ist erst seit 29. Juni des Vorjahres im Hohen Haus.

Mit Klinger, der aus Gaspoltshofen im Hausruckviertel kommt, wird ein Wirtschaftstreibender als Listenerster antreten. Der gebürtige Welser FPÖ-Nationalratsabgeordnete ist seit 2004 auch stellvertretender Bundesobmann des Ringes Freiheitlicher Wirtschaftstreibender. Dahinter folgen arrivierte Mandatare auf der Landesliste der FPÖ Oberösterreich. Die langjährige Familiensprecherin Anneliese Kitzmüller aus dem Mühlviertel rangiert auf dem zweiten Listenplatz. Dahinter folgen Gerhard Deimek und Roman Haider.

35 Prozent Frauenanteil

FPÖ-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner strich hervor, dass der Frauenanteil auf den ersten 20 Listenplätzen bei 35 Prozent liege. Damit ist der Anteil immerhin gut doppelt so hoch wie derzeit im freiheitlichen Nationalratsklub. Erklärtes Wahlziel ist ein prozentuell Zugewinn und mehr Mandate.

Die SPÖ Oberösterreich wird heute, Mittwochabend, im Landesparteirat in Linz die Kandidatenliste für die Nationalratswahl beschließen. Mit Sozialminister Alois Stöger steht der Spitzenkandidat fest. Bei den Grünen ist die Entscheidung schon am 24. Juni gefallen. Die Nationalratsabgeordnete Ruperta Lichtenegger hat dabei überraschend ihre Parlamentskollegin Gabriela Moser bei der Kür beim grünen Landeskongress ausgestochen und damit auf den unsicheren dritten Platz verdrängt.

ÖVP-Listen: Nur eine Frau voran

Bei der ÖVP sind vorerst nur die Wahlkreislisten fix. Dabei kam nur eine Frau, die Parlamentarierin Angelika Winzig, als Listenerste zum Zug, nachdem Claudia Durchschlag, die heuer als ÖVP-Frauenchefin im Land abgetreten ist, im Wahlkreis Linz-Umgebung nicht mehr kandidiert. Listenführer in diesem Wahlkreis ist nunmehr Bundesrat Klaus Fürlinger. In Innviertel ist ÖAAB-Bundeschef ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger fix gesetzt. Im Mühlviertel führt Michael Hammer, der mit seiner überparteilichen Verkehrsallianz für die Pendler auf sich aufmerksam gemacht hat, die ÖVP-Kandidatenliste an.

(ett)