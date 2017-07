Zu billige Wohnung? Vorwürfe gegen Tirols früheren SPÖ-Chef

Hannes Gschwentner war von 2002 bis 2012 Landeshauptmann-Stellvertreter in Tirol sowie Vorsitzender der dortigen SPÖ. Mittlerweile ist er Geschäftsführer von Tirols größtem gemeinnützigem Wohnbauträger Neue Heimat Tirol (NHT). Nun erhob der Publizist Markus Wilhelm in seinem Blog den Vorwurf, dass Gschwentners Frau bei eben diesem Wohnbauträger eine Penthouse-Wohnung zu einem marktunüblichen Preis gekauft habe. Am Mittwoch bestritt Gschwentner im Ö1-"Mittagsjournal" die Vorwürfe.

Konkret geht es um eine 113 Quadratmeter große Dachgeschoßwohnung. Laut des dazugehörigen Kaufvertrags, den Wilhelm veröffentlichte, sind im Fixpreis von 480.000 Euro 76 Quadratmeter Dachterrasse, zwei Tiefgaragenplätze und 35 Quadratmeter Kellerabteil inkludiert. Für den Publizisten ein unüblicher Preis für eine doch eher teure Wohngegend.

Ein Eindruck, den der stellvertretende Berufsgruppenleiter der Immobilienmarkler in der Tiroler Wirtschaftskammer, Arno Wimmer, teilt. Seines Erachtens wären für ein derartiges Objekt bei gleicher Lage am freien Markt 600.000 Euro zu bezahlen, wird er von Ö1 zitiert.

Gschwentner sieht das anders. „Zu nicht maßgeblichem Preis erworben ist völlig falsch“, meinte er im ORF-Radio. „Ich möchte dazu sagen, dass hier alle gesetzlichen Bestimmungen eingehalten wurden und dass alle moralischen Usancen eingehalten wurden.“ Eine schlechte Optik, wie sie dem Ex-Politiker nun vorgeworfen wird, könne er ebenfalls „nicht erkennen“.

