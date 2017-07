Ein Kanzler-Kern-Komitee, das keines sein will

Die Schriftsteller Robert Menasse und Michael Köhlmeier sind dabei, Life-Ball-Organisator Gery Keszler, ÖBB-Aufsichtsratschefin Brigitte Ederer, der Unternehmer Hans-Peter Haselsteiner, die frühere Grünen-Politikerin Marie Ringler, aber auch die Frau des Bundeskanzlers, Eveline Steinberger-Kern, und dessen Personenkomitee-Verantwortliche Kristin Hanusch-Linser: Morgen, Donnerstag, wird die Initiative „Weil's um was geht!“ in einem Lokal am Karlsplatz offiziell vorgestellt.