"Haben uns gefunden": Griss tritt für Neos an

Die Spekulationen haben ein Ende: Die frühere Höchstrichterin und unabhängige Präsidentschaftskandidatin Irmgard Griss tritt für die Neos bei der Nationalratswahl an. Griss und Neos-Chef Matthias Strolz gaben am Donnerstag ihre "Allianz für Freiheit und Verantwortung" bekannt. Griss soll bei der Mitgliederversammlung am Samstag einen prominenten Platz auf der Liste erhalten - an welcher Stelle genau, ist noch nicht bekannt.

Griss soll auch im Namen der Liste vorkommen. Die genaue Bezeichnung steht ebenfalls noch nicht fest.

"Was lange währt wird endlich gut", sagte Griss. In den vergangenen Monaten sei ihr klar geworden: "Wenn ich etwas mache, mache ich es mit den Neos". Denn ihr seien vor allem die Werte Verantwortung, Respekt, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, Leistungsbereitschaft und Solidarität wichtig, betonte Griss. Menschen sollten ihr Leben aufgrund ihrer Bildung und Ausbildung selbst bestimmen und nicht "die Hand aufhalten" müssen. "Bei diesen Grundsätzen haben wir uns gefunden."

Auch Strolz betonte, dass man gemeinsame Werte teile. Österreich komme am Wahltag an einen "wichtigen Wendepunkt seiner Geschichte", die alten Machtstrukturen seien nicht mehr ausreichend, für die Menschen schaue zu wenig heraus. Der Parteichef plant nun eine gemeinsame Österreich-Tour mit seiner neuen Mitstreiterin.

Gremien müssen Allianz noch absegnen

Die Listenerstellung bei den Neos läuft mehrstufig ab. Als Spitzenkandidat ging zuletzt aus den Vorwahlen Parteichef Strolz hervor. Griss soll jedenfalls einen prominenten, "wählbaren" Platz auf der Liste bekommen - welchen konkret, wird am morgigen Freitag in einem erweiterten Vorstand besprochen und dann der Mitgliederversammlung vorgeschlagen. Die Kooperation mit der ehemaligen Hofburg-Kandidatin muss nämlich noch durch die Gremien.

Der Beschluss in der Mitgliederversammlung soll am Samstag über die Bühne gehen. Da es nicht nur um einen Listenplatz, sondern eine "Allianz" mit Griss geht, müssen laut Statuten zwei Drittel der Mitgliederversammlung zustimmen - das ist für "Kooperationen, Wahlbündnisse und Koalitionen" mit anderen politischen Parteien, Vereinen oder Gruppierungen auf Bundesebene in den Parteisatzungen so vorgesehen. Am Sonntag werden dann die Bundes- und die neun Landeslisten in der Mitgliederversammlung beschlossen.

