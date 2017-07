Kern wanderte mit Fans im steirischen Zirbenland

Bundeskanzler Christian Kern hat sich am Donnerstag auf Wanderung ins steirische Zirbenland begeben, um im Vorwahlkampf auf Tuchfühlung mit den Bürgern zu gehen. Gemeinsam mit rund 300 Mitwanderern erklomm der SPÖ-Chef das Naturfreundehaus Winterleiten auf 1800 Metern Seehöhe.

Die knapp einstündige Wanderung nutzte der Kanzler für Gespräche mit den Bürgern. Am Ziel angekommen, brachte der Parteivorsitzende den dort laut Kanzleramt rund 600 Gästen auch seinen "Plan A" näher. Genutzt wurde der Ausflug von den Anwesenden auch für Foto- und Selfie-Shootings mit dem Kanzler, der sich leger in Jeans und Hemd in die Berge bei Judenburg begeben hatte.

(APA)