Ehemann arbeitet für Kern: Malus für Neos-Kandidatin?

In der öffentlichen Vorwahl, in der alle Bürger online votieren durften, hatte sie gute Plätze auf Bundes- und Landesliste belegt. Ein Parlamentssitz schien in greifbarer Nähe. Doch nachdem in einem zweiten Schritt der Neos-Vorstand seine Punkte abgegeben und sie zurückgereiht hatte, zog Anna Vetter ihre Kandidatur für die Partei am Sonntag als aussichtslos zurück. Und machte ihrer Enttäuschung auf Facebook Luft. Das Besondere an dem Fall: Vetters Mann, Johannes, ist seit Kurzem Kommunikationschef von SPÖ-Kanzler Christian Kern. Aber spielte das eine Rolle?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.07.2017)