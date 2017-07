Das Parlament in den Zeiten von Übersiedlung und Wahlkampf

Jetzt ist einmal Sommerpause für das Hohe Haus. Wobei das heuer so gar nicht stimmt. Denn wegen der bevorstehenden dreijährigen Generalsanierung des Theophil Hansen Baus am Ring geht nach dem Nationalratssitzungstag am Donnerstag im kommenden Monat der Umzug ins Ausweichquartier in die Redoutensäle in der Hofburg und die Pavillons auf dem Heldenplatz mit Hochdruck weiter. Ab 16. August finden die Parlamentssitzungen ja in der Hofburg statt.