Pilz tritt aus Grünem Klub aus: "Habe die Nase voll von Parteien"

Peter Pilz tritt mit kommendem Montag aus dem Grünen Parlamentsklub aus. Das sagte er am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien. Bereits zuvor hatte der Grüne Klubobmann Albert Steinhauser in einem Video erklärt, dass er sich in einem Gespräch mit Pilz eine gemeinsame Vorgangsweise geeeinigt habe.

Peter Pilz hielt die Pressekonferenz am Freitag vor dem Parlament unter dem Motto "Endlich im Freien" ab. Er glaube an ein Ergebnis von "sechs Prozent plus" für seine Liste bei der Nationalratswahl, meinte er dort. Allerdings verweigerte er noch immer die Bekanntgabe, ob es sie überhaupt geben wird.

Pilz kündigte diese Entscheidung für Ende kommender Woche an. Namen potenzieller Mitstreiter nannte er abseits des Rechtsanwalts Alfred J. Noll nicht, übte sich aber erneut eifrig im Namedropping von Mandataren der Grünen, für die er Sympathie empfinde.

Peter Pilz: Der grüne Aufdecker nimmt nach 31 Jahren den Hut

Fix seien schon seine Büroräume im vierten Bezirk in Wien. Wo? Noch geheim, ebenso wie seine Financiers (jedenfalls nicht Neos-Mäzen Hans-Peter Haselsteiner, wie er betonte) oder seine neue E-Mail-Adresse. Die Übersiedlung erfolge kommende Woche. Er gründe keine Partei und schreibe auch kein Parteiprogramm, denn er "habe die Nase voll von Parteien", so der 63-jährige Langzeitmandatar.

Er stehe jedenfalls für den Kampf gegen Korruption und für den "Schutz unserer Heimat Europa"- Er wolle eine schwarz-blaue Bundesregierung verhindern und dafür Weiß- und Protestwähler ansprechen. Es gehe darum, dass man "Menschen mit ihren Ängsten und Sorgen nicht der nationalistischen Rechten überlässt".

U-Ausschuss zu Ende bringen

Sowohl Klubobmann Steinhauser als auch Pilz hatten bereits zuvor klargetellt, dass man einen geordneten Rückzug von Pilz anstrebe und man auch den Eurofighter-Untersuchungsausschuss noch gemeinsam zu Ende bringen werde. Man werde gemeinsam einen Abschlussbericht erstellen, sagte Steinhauser. Pilz meinte, er werde den Entwurf zwar selbst schreiben, weil seine Kollegin Gabriela Moser, die mit ihm gemeinsam im Ausschuss gesessen ist, derzeit auf Urlaub sei. Er werde den Bericht aber mit den Grünen abstimmen und es würden auch alle unterschreiben. Pilz bezeichnete dies als Signal, dass man trotz der Trennung die sachliche Zusammenarbeit fortsetze.

Steinhauser attestierte Pilz, dass dieser lange Jahre Abgeordneter der Grünen gewesen sei und sagte dafür "Danke Schön". Aber jetzt würden sich die Wege trennen. Einen Entfremdungsprozess gebe es schon länger. Und der Grüne Klubobman richtet Pilz aus, dass die Grünen "immer mehr als eine One-Man-Show" gewesen seien.

Danke auch an @a_steinhauser, der als neuer Klubobmann eine sachliche und ruhige Trennung ermöglicht hat. — Peter Pilz (@Peter_Pilz) 14. Juli 2017

(APA/Red.)