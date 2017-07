Pilz tritt am Montag aus Grünem Parlamentsklub aus

Peter Pilz tritt mit kommendem Montag aus dem Grünen Parlamentsklub aus. Wie der Grüne Klubobmann Albert Steinhauser in einem Video erklärte, habe er in einem Gespräch mit Pilz eine gemeinsame Vorgangsweise gefunden. Das bestätigte auch Pilz gegenüber der APA. In einer Pressekonferenz um 11 Uhr vor dem Parlament will er heute, Freitag, die Details des Austritts erklären.

Beiden Seiten sei klar gewesen, dass die von Pilz überlegte Kandidatur mit einer eigenen Liste nicht aus dem grünen Parlamentsklub heraus organisiert werden könne, sagte Steinhauser. Pilz erklärte dazu, dass er über eine etwaige Kandidatur mit einer eigenen Liste noch keine Entscheidung getroffen habe.

Sowohl Steinhauser als auch Pilz stellten aber klar, dass man einen geordneten Rückzug von Pilz anstrebe und man auch den Eurofighter-Untersuchungsausschuss noch gemeinsam zu Ende bringen werde. Man werde gemeinsam einen Abschlussbericht erstellen, sagte Steinhauser. Pilz meinte, er werde den Entwurf zwar selbst schreiben, weil seine Kollegin Gabriela Moser, die mit ihm gemeinsam im Ausschuss gesessen ist, derzeit auf Urlaub sei. Er werde den Bericht aber mit den Grünen abstimmen und es würden auch alle unterschreiben. Pilz bezeichnete dies als Signal, dass man trotz der Trennung die sachliche Zusammenarbeit fortsetze.

Steinhauser attestierte Pilz, dass dieser lange Jahre Abgeordneter der Grünen gewesen sei und sagte dafür "Danke Schön". Aber jetzt würden sich die Wege trennen. Einen Entfremdungsprozess gebe es schon länger. Und der Grüne Klubobman richtet Pilz aus, dass die Grünen "immer mehr als eine One-Man-Show" gewesen seien.

