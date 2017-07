FPÖ-Abspaltung: Schnells Liste tritt zur Nationalratswahl an

Überraschung am Tag des Ministerratsbeschlusses für den 15. Oktober als Wahltermin: Bei der Nationalratswahl wird auf alle Fälle noch eine weitere Liste dazukommen, die „Freie Partei Österreich“, hinter der der ehemalige Salzburger FPÖ-Landesobmann Karl Schnell steht. Schnell (63) selbst bestätigte im Gespräch mit der „Presse“ am Freitag die Kandidatur: „Das ist richtig.“ Seine Begründung: „Es ist so, dass mich so viele Leute angesprochen haben, die auf Deutsch gesagt die Nase voll haben von dieser Politik.“