SPÖ: Innenminister für Auflösung von Moscheevereinen zuständig

SPÖ und ÖVP liefern sich weiterhin einen Schlagabtausch um die seit 2015 verbotene Auslandsfinanzierung von Moscheevereinen in Österreich. Innenminister Wolfgang Sobotka forderte am Samstag ein Ende der Schuldzuweisungen und kündigte die Auflösung von Moscheevereinen an, sollten diese aus dem Ausland finanziert werden.

Der Ex-Grüne Efgani Dönmez, der bei der Nationalratswahl für die Liste Kurz der ÖVP antritt, hatte der SPÖ diese Woche vorgeworfen, bei der Prüfung der Finanzen islamischer Einrichtungen säumig zu sein. Die Volkspartei forderte deshalb eine schärfere Überwachung des entsprechenden Islamgesetzes durch die zuständige Staatssekretärin im Kanzleramt Muna Duzdar (SPÖ). Duzdar hatte Anfang des Jahres eine Prüfung des türkisch-islamischen Vereins ATIB angekündigt. Sechs Kultusgemeinden werden inzwischen unter die Lupe genommen. Wann die Prüfung ende, könne man seriöserweise nicht sagen, wurde der „Presse“ im Büro von Kanzleramtsstaatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) erklärt.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Die SPÖ reichte die Kritik der mangelnden Prüfung der Finanzgebarung von Moscheevereinen unterdessen mittels parlamentarischer Anfrage an den für Vereinsfragen zuständigen Innenminister weiter. Dieser sprach sich am Samstag für ein Ende der Schuldzuweisungen und einen ernsthaften Umgang mit der Problematik aus.

"Im neuen Islamgesetz ist festgelegt, dass die finanzielle Autonomie von Moscheevereinen durch das Kanzleramt zu prüfen ist. Das ist Fakt. Warum man jetzt medienwirksam parlamentarische Anfragen an mich weiterleitet, ohne hier seiner eigenen Verantwortung gerecht zu werden, kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Ich denke, dass wir hier eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag legen sollten, um bestehende Probleme auch gemeinsam lösen zu können. Das Kanzleramt sollte daher endlich den angekündigten Prüfbericht zur Finanzierung von Moscheevereinen vorlegen, nicht ablenken", so Sobotka.

Das Kultusamt ist zwar für Kultusgemeinden und Glaubensgemeinschaften zuständig. Wenn es aber um die Auflösung der Vereine geht, sei „das Innenministerium am Zug“, wird im Kanzleramt klargestellt. Vier Behörden ermitteln: Sonderprüfung der Atib-Kultusgemeinden wegen Geld aus dem Ausland; Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien und Einvernahmen von 300 Atib-Funktionären durch das Bundesamt für Verfassungsschutz; Sonderprüfungen des Finanzamt Wiens sowie des Wirtschaftsministeriums.

(APA/Red.)