Haslauer kritisiert Kern: Volksbefragung "reiner Populismus"

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hält den Vorschlag des Bundeskanzlers, eine Volksbefragung zur Bundesstaatsreform abzuhalten, für "reinen Populismus". Das sagte ein Sprecher Haslauers am Montag in Richtung des SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Christian Kern. Es gebe bereits eine Reihe von Vorschlägen, auch aus Salzburg, wie man das Thema Verwaltungsreform und Deregulierung anpacken könne, es fehle nur an der Umsetzung, fügte der Sprecher hinzu.

Die SPÖ, die seit Jahren den Bundeskanzler stelle, hätte eine Verwaltungsreform und Deregulierung in den vergangenen Jahren schon längst umsetzen können, kritisierte der Sprecher weiter. Vonseiten der Bundesländer gebe es dazu zahlreiche Vorschläge. Bei der Landeshauptleute-Konferenz unter dem Vorsitz des Landes Steiermark sei der Vorschlag ergangen, eine Arbeitsgruppe zur Bundesstaatsreform einzurichten. "Es gab unseres Wissens nach keine Einladung des Bundeskanzlers dazu", lautete die Kritik aus dem Büro Haslauer.

Auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) verwies auf die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, wo die verschiedensten Vorschläge - auch der Bundesländer - eingebracht und diskutiert würden. "Mir ist es ein Anliegen, ein schlüssiges Gesamtpaket auszuarbeiten, mit dem wir unser Land im Sinne eines effektiven, starken und neuen Föderalismus modernisieren und entbürokratisieren", so Mikl-Leitner. "Alles, was den Standort besser und schneller macht und die Verwaltung vereinfacht, ist zu begrüßen."

Mehrere Anläufe zur Reform, wenig Erfolge

Der Hintergrund der Wortmeldungen: Die Bundesstaatsreform gilt in der heimischen Politik wohl als "ewiges Thema". In den vergangenen zwei Jahrzehnten gab es etliche Anläufe, von durchschlagendem Erfolg gekrönt waren sie selten. Nun zieht Kanzler Kern mit der Forderung nach einer Volksbefragung in den Wahlkampf. Er wolle damit den Druck für eine Bundesstaats- und Verwaltungsreform erhöhen.

Vorschläge, wie das Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern effizienter gestaltet werden könnte, gibt es sowohl von Politik als auch Experten, wobei sich die Vorstellungen, was von einer solchen Strukturreform umfasst ist, teils deutlich unterscheiden. So gab es bereits 2003 den sogenannten "Österreich-Konvent". Auch der frühere Rechnungshof-Präsident Josef Moser schrieb sich das Thema auf die Fahnen. Er hinterließ 2016 in einem Positionspapier 1007 Empfehlungen.

Aus den Vorschlägen des Konvents ging 2007 das "Demokratiepaket" hervor, mit dem das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt, die Briefwahl eingeführt und die Legislaturperiode des Nationalrats von vier auf fünf Jahre verlängert wurde. Ein Jahr später wurde die Verfassung "entrümpelt": Über 1000 Bestimmungen wurden zum Teil ersatzlos gestrichen, zusammengefasst oder in einfache Gesetze umgewandelt. Der frühere Rechnungshof-Präsident Moser widmete sich ab 2007 regelmäßig dem Thema Staatsreform. Bis zu seinem Abschied sammelte er "Positionen für eine nachhaltige Entwicklung Österreichs". Auf 475 Seiten legte er unter anderem Reformansätze für den Gesundheitsbereich, die Finanzgebarung oder das Bildungssystem dar.

Wo Kern selbst ansetzen will, ist nur vage bekannt. Anhaltspunkte finden sich in seinem im Jänner 2017 vorgestellten Plan A. Darin geht es etwa um parallele Gesetzgebungszuständigkeiten von Bund und Ländern oder um EU-Vorschriften, die in jedem Bundesland einzeln umgesetzt werden müssen. Gefordert wird im Plan A auch eine Bündelung des gesamten Bildungssektors (vom Kindergarten bis zur Uni) in einem Ministerium sowie ein neues mehrheitsförderndes Wahlrecht. Zuletzt stand das Thema Bundesstaatsreform im Frühjahr bei einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe auf der Tagesordnung. Konkret ging es etwa um Vereinheitlichungen im Wirtschaftsrecht und schnellere Verfahren bei Anlagengenehmigungen und Bauordnungen. Im Regierungsprogramm wurde das mögliche Einsparungspotenzial einer effizienteren Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern mit einer Milliarde Euro beziffert.

An der grundlegenden Struktur, dass Österreich als Bundesstaat aus neun selbstständigen Bundesländern besteht, wurde freilich nie gerüttelt, ist doch der Föderalismus durch das bundesstaatliche Prinzip gesetzlich in der Bundesverfassung festgelegt. Für eine solche Gesamtänderung der Bundesverfassung bräuchte es eine Volksabstimmung.

