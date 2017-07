Verwaltungsreform: "Ist das Sommerlochdebatte 2017?"

Die Bundesstaatsreform gilt in der heimischen Politik wohl als "ewiges Thema". In den vergangenen zwei Jahrzehnten gab es etliche Anläufe, von durchschlagendem Erfolg gekrönt waren sie selten. Nun zieht Kanzler Kern mit der Forderung nach einer Volksbefragung in den Wahlkampf. Er wolle damit den Druck für eine Bundesstaats- und Verwaltungsreform erhöhen.

Vorschläge, wie das Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern effizienter gestaltet werden könnte, gibt es sowohl von Politik als auch Experten, wobei sich die Vorstellungen, was von einer solchen Strukturreform umfasst ist, teils deutlich unterscheiden. So gab es bereits 2003 den sogenannten "Österreich-Konvent". Auch der frühere Rechnungshof-Präsident Josef Moser schrieb sich das Thema auf die Fahnen. Er hinterließ 2016 in einem Positionspapier 1007 Empfehlungen.

Wo Kern selbst ansetzen will, ist nur vage bekannt. Anhaltspunkte finden sich in seinem im Jänner 2017 vorgestellten Plan A. Darin geht es etwa um parallele Gesetzgebungszuständigkeiten von Bund und Ländern oder um EU-Vorschriften, die in jedem Bundesland einzeln umgesetzt werden müssen. Gefordert wird im Plan A auch eine Bündelung des gesamten Bildungssektors (vom Kindergarten bis zur Uni) in einem Ministerium sowie ein neues mehrheitsförderndes Wahlrecht. Zuletzt stand das Thema Bundesstaatsreform im Frühjahr bei einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe auf der Tagesordnung. Konkret ging es etwa um Vereinheitlichungen im Wirtschaftsrecht und schnellere Verfahren bei Anlagengenehmigungen und Bauordnungen. Im Regierungsprogramm wurde das mögliche Einsparungspotenzial einer effizienteren Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern mit einer Milliarde Euro beziffert.