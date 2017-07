Bundesverwaltungsgericht meldet starken Anstieg bei Asylverfahren

Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) meldet eine starke Zunahme bei Asylverfahren. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 sind bei ihm insgesamt 45.000 Verfahren anhängig gewesen. Davon sind 27.900 Verfahren im Berichtszeitraum neu anhängig geworden. Dies bedeutet einen Zuwachs um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte BVwG-Präsident Harald Perl am Dienstag in einer Aussendung mit. „Auch für das aktuelle Geschäftsjahr ist die Tendenz weiter steigend“, so Perl weiter.

In den ersten drei Jahren seines Bestehens seien von den insgesamt 83.000 anhängigen Verfahren rund 61.000 (knapp 73 Prozent) abgeschlossen worden, heißt es in der Aussendung weiter.

Mit einer besonderen Steigerung beim Verfahrenseingang war das Bundesverwaltungsgericht im Bereich Fremdenwesen und Asyl konfrontiert. „Mehr als zwei Drittel der am BVwG neu anhängig gewordenen Verfahren im Geschäftsjahr 2016 stammten aus dem Fachbereich Fremdenwesen und Asyl. Das bedeutete eine Steigerung von etwa 30 Prozent gegenüber 2015“, führte Perl aus.

Auch im Jahr 2017 rechnet Perl mit einem weiteren Anstieg der Verfahren am Bundesverwaltungsgericht. „Auch die neuerliche ISO-Zertifizierung der Arbeitsabläufe bestätigt die Effizienz der Arbeit, dennoch werden die Anforderungen für das Gericht weiter steigen“, nannte der Präsident aktuelle Herausforderungen.

