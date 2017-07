Die liebe Not der Grünen mit der Basisdemokratie

Ausgerechnet sein „Erfinder“ Peter Pilz könnte für die Grünen zum Sargnagel bei der Nationalratswahl am 15. Oktober werden. Das liegt dem früheren grünen Bundesparteichef, dem amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, schwer im Magen, wie er am Freitag der „Presse“ in einem Interview verriet. Dabei hat er selbst in seiner Ära als Grünen-Chef von Ende 1997 bis nach der Nationalratswahl 2008 sogar mit Expertenhilfe einen Umbau der grünen Parteistrukturen unternommen. Vergeblich.