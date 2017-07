Strolz: „Pilz ist ein Kommunist“

An eine Zusammenarbeit mit Peter Pilz sei nicht gedacht gewesen, sagte Neos-Chef Matthias Strolz im Sommergespräch auf Puls 4. Das ginge sich nicht aus. „Pilz ist von seiner Genese her ja Kommunist.“ Wiewohl er als Aufdecker „ein Großer“ sei.

Mit Sebastian Kurz habe man über eine Zusammenarbeit verhandelt, erzählte Strolz, letztlich sei das aber daran gescheitert, dass Kurz die alten ÖVP-Strukturen nicht hinter sich lassen wollte. Strolz würde aber gerne mit ihm noch vor der Wahl die Abschaffung der Kalten Progression beschließen.

Sonst war Strolz reflektiert, humorvoll und quirlig wie gewohnt. Und zeigte sich politisch in der Rolle des Pragmatikers. Sein Ziel sei es, die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren – etwa mit seinem Vorschlag von Aufnahmezentren in Afrika. Von Kurz würde er sich in der Flüchtlings- und Migrationsfrage in der Tonalität unterscheiden, auch Obergrenzen hält er nach wie vor für juristisch nicht haltbar.

Immer wieder griff Strolz das „rote Wien“ an – auch wegen der geringen Miete, die die SPÖ in der Löwelstraße zahle. Das sei „strukturelle Korruption“. Und „ganz anders“ würde einem, wenn man sich ansehe, wie Parteifunktionäre im sozialen Wohnbau agieren würden. Dem Leerstand bei Wohnungen solle man mit mehr Rechten für Vermieter beikommen.

Die Kammern wolle man nicht „ratzfatz abschaffen“, sondern einer „Frischzellenkur“ unterziehen. Der Mindestlohn soll weiter Sache der Sozialpartner im Rahmen der Kollektivverträge sein undnicht über das Gesetz geregelt werden. Über die Neos meinte er generell: „Wir zielen oft auf die Sterne und landen am Mond“. (oli)

