Bewegte Zeiten: "Alles Mögliche gründen, nur keine Partei"

"Ohne die Partei bin ich nichts." Das sagte Kanzler Fred Sinowatz (SPÖ). Damals, in den 1980er-Jahren. Heute würde das kaum ein Politiker so formulieren. Denn öffentlich hat man sich von den verstaubten Parteien verabschiedet. Mit wenig schmeichelhaften Worten hat das zuletzt etwa Peter Pilz getan. Er möchte „alles Mögliche gründen, nur keine Partei“, sagte der Mitbegründer der Grünen, der 31 Jahre lang Parteimitglied war. Nun schuf er eine Liste, die seinen Namen trägt. Auch der neue ÖVP-Obmann tritt lieber als „Liste Sebastian Kurz“ zur Nationalratswahl an. Sympathisanten werden von ihm nicht mehr in der Volkspartei, sondern in seiner neuen „Bewegung“ willkommen geheißen. Eine Bezeichnung, die auch die Neos gerne für sich beanspruchen. Ebenso wie das Wort Allianz. Alles ist heute erlaubt. Nur nicht das Wort Partei.

("Die Presse am Sonntag", Print-Ausgabe, 30.7.2017)