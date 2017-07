Peter Pilz: „Pro Woche nur 35 Stunden Arbeit“

Wien. Je mehr Einblicke die „Liste Pilz“ in ihre politischen Vorhaben gewährt, desto mehr müssen sich vor allem SPÖ und Grüne auf neue Konkurrenz einstellen. Denn im sozialpolitischen Bereich blinkt die neue Bewegung eindeutig links. Im „Puls 4-Sommergespräch“ am Montagabend sprach sich Spitzenkandidat und Listengründer Peter Pilz für eine 35-Stunden-Arbeitswoche bei vollem Lohnausgleich aus: „Da müssen wir Stück für Stück hin.“

Der Anlass? Arbeit, sagte der ehemalige Grünen-Politiker, sei in Österreich extrem ungleich verteilt. Während ältere Arbeitnehmer viele Überstunden machten und deshalb Burnout-gefährdet seien, befänden sich die Unter-25-Jährigen mehrheitlich in prekären Beschäftigungsverhältnissen. 69 Prozent hätten im Schnitt nur ein halbes Jahr lang denselben Job. Da komme eine ganze Generation nicht ins Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) – und das gehe zulasten ihrer Pension.

Radikaler als die SPÖ

Zudem tritt die „Liste Pilz“ für eine Erbschaftssteuer ab 500.000 Euro ein. Bei einer Freigrenze von einer Million Euro, wie sie die SPÖ möchte, sei das Aufkommen nicht hoch genug, um im Gegenzug Steuern auf Arbeit und Sozialabgaben reduzieren zu können, führte der 63-jährige aus. Allerdings soll es im Übergangsbereich bis zu einer Million Euro Ausnahmen geben. Denn Pilz will nicht, dass Unternehmen wegen der Erbschaftssteuer zusperren müssen.

Peter Pilz: Das grüne Urgestein versucht es auf eigene Faust

Am Montag ging auch die Website der neuen Bewegung online. Sie ist über peterpilz.at und über listepilz.at erreichbar. Dort erfährt man unter anderem, dass Pilz noch auf der Suche nach Kandidaten ist.

Die "Liste Pilz" ist jetzt auch eine angemeldete Partei. Mit der Hinterlegung der Statuten im Innenministerium bekommt Pilz - neben der Klubförderung, wenn es seine Liste über vier Prozent kommt - auch Parteiförderung. Dieses Geld aus der klassischen Parteiförderung brauche seine Liste, erklärte er, werde man doch auch in Politik investieren, etwa in die Einbindung der Bürger über eine Internetplattform.

Reform der Parteiförderung gefordert

Seine Satzung sehe nur vier Funktionäre vor und "es werden nicht mehr als vier werden", sprach Pilz von einem "Formalakt". Er forderte eine Reform der Parteiförderung: Diese sollte für Projekte oder Arbeit nach außen fließen, nicht nur zur Finanzierung eines Funktionärsapparates.

Eine Partei, die mit rund fünf Prozent in das Parlament einzieht, bekommt knapp 2,3 Mio. Euro an Klubförderung, 1,7 Millionen Partei-und etwas mehr als eine Million an Akademieförderung, hat der Politikwissenschafter Hubert Sickinger für die "Presse" berechnet.

(pri)