ORF lädt Spitzenkandidaten zum "Nationalraten"

Der ORF wird anlässlich der Nationalratswahl im Oktober ein neues Quiz-Format ausstrahlen. Die Details wurden am Dienstag bekanntgegeben. Demnach soll das "Nationalraten - Die politische Quiz-Talk-Show" ab 18. September auf ORF eins gezeigt werden, moderiert wird von Lisa Gadenstätter und Hanno Settele. Als Mischung aus Politik-Interview und Rate-Sendung ist pro Sendung ein Spitzenkandidat zu Gast; fünf Bürger müssen Fragen zu den Parteipositionen beantworten.

Ziel ist es, diese herauszuarbeiten. Die Quizkandidaten müssen dazu Fragen beantworten, sie kämpfen gegeneinander um den Tagessieg und damit um den Einzug ins Finale. Hauptgewinn ist eine "Traumreise - Wahlkarten inklusive", schrieb der ORF am Dienstag in einer Aussendung. Pro Folge ist eine Partei Schwerpunkt und somit auch der jeweilige Spitzenkandidat zu Gast. Er steht zu den Quizfragen Rede und Antwort. Den Anfang macht am 18. September NEOS-Chef Matthias Strolz, die Sendung ist immer montags und freitags um 20.15 Uhr zu sehen.

Die Kandidaten sollen die Wählerinnen und Wähler repräsentieren, als "Querschnitt der Gesellschaft", hieß es. Online können alle Zuseher mitraten. Settele macht den Quizmaster, Gadenstätter führt die politischen Gespräche.

Entwickelt wurde das neue Format in der von Elisabeth Totzauer geleiteten ORF eins-Information, die bei vorhergehenden Wahlen mit der "Wahlfahrt" einen Erfolg gelandet hatte. Die Idee stammt auch von "Wahlfahrt"-Erfinderin Elisabeth Gollackner. Die Umsetzung wird von Irina Oberguggenberger geleitet.

