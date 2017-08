Asylanträge: In Österreich wird es ruhiger

Innsbruck/Wien. Rund um den Brenner wurde zwar gerade die Anzahl der Polizisten aufgestockt: Statt 80 sind derzeit 100 Uniformierte für Schleierfahndungen eingeteilt. Ansonsten ist es aber gewöhnlich ruhig am Grenzübergang. Das zeigen die Zahlen der Landespolizei Tirol: Demnach werden täglich 20 bis 30 Flüchtlinge und Migranten aufgegriffen, an den Wochenenden üblicherweise etwas mehr. So war es bereits in den Wochen zuvor. Ein Assistenzeinsatz des Bundesheeres oder schärfere Kontrollen sind demnach noch nicht in Sicht.

Ähnlich ruhig sieht die Lage im Rest Österreichs aus, zumindest was die Anzahl der Ankommenden betrifft: Im Vergleich zum Vorjahr gibt es einen deutlichen Rückgang bei den Asylantragszahlen. 12.490 Menschen suchten bis Ende Juni um Schutz an. Zum Vergleich: 2016 waren es im selben Zeitraum noch 25.668 Personen. Das ist ein Rückgang von mehr als 51 Prozent.

Die meisten Antragssteller stammen dabei aus Syrien: 4080 Menschen gaben an, aus dem Land geflohen zu sein. Auf Platz zwei folgt Afghanistan mit 1971 Antragsstellern, gefolgt von Nigeria (790). Der Großteil der Flüchtlinge und Migranten, nämlich 60 Prozent, ist männlich. Knapp 100 Antragssteller waren noch minderjährig.

Der Großteil der Personen, nämlich 8761, wurde bereits zum Asylverfahren zugelassen: Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl prüft also gerade, ob sie tatsächlich ein Anrecht auf Schutz in Österreich haben. Bei 2459 Menschen, die im Vorjahr einen Antrag gestellt haben, ging das Verfahren wiederum erst heuer los. Die Zahl ist wichtig, zumindest für die Regierung: Sie zählt bei der Einhaltung der Obergrenze nämlich nicht die Anträge, sondern die Verfahren. Derzeit liegt man also insgesamt bei 12.490 Asylanträgen – und die Maximalzahl für dieses Jahr bei 35.000.

Problemfall Dublin-Rückführungen

Allerdings, und jetzt wird es kurz kompliziert: Unabhängig davon, wie viele Menschen noch nach Österreich einreisen, könnte diese Zahl weiter steigen. Denn wenn es die Regierung in Wien nicht schafft, sogenannte Dublin-Fälle rückzuführen, fallen sie nach einer Frist von sechs Monaten dennoch in die eigene Verantwortung. Dann beginnt das Asylverfahren in Österreich.

Das gilt in der Praxis vor allem für jene Menschen, die nachweislich über Ungarn illegal eingereist sind. Laut EU-Regeln wäre die Regierung in Budapest für die Personen zuständig. Das Land weigert sich allerdings nach wie vor, Flüchtlinge und Migranten aus Österreich zurückzunehmen. Derzeit laufen laut Innenministerium rund 800 Dublin-Verfahren mit Ungarn. Mit anderen Ländern, etwa Italien, läuft die Koordinierung hingegen besser.

Zur Erinnerung: Noch unter Bundeskanzler Werner Faymann einigte sich die rot-schwarze Koalition auf eine Obergrenze für Asylverfahren: Demnach sollten im Vorjahr nicht mehr als 37.500 Verfahren begonnen werden – die Zahl wurde nicht erreicht. 2018 wären es laut Plan nur noch 30.000 und im Jahr 2019 wiederum 25.000. Das entspricht ungefähr 1,5 Prozent der Bevölkerung im Zeitraum von vier Jahren. (ib)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.08.2017)