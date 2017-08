Wie man eine (Nicht-)Partei gründet

„Wir gründen alles Mögliche, aber keine Partei“, sagte Peter Pilz am 25. Juli. Noch am selben Tag schrieb sein Anwalt und Vertrauter Alfred Noll dem Innenministerium. Der Inhalt des Schreibens: Die Gründung der politischen Partei „Liste Peter Pilz“. „Das wurde auf meine Empfehlung hin gemacht“, erklärte Noll am Dienstag. „Damit wir alle Ansprüche wahren können, hatten wir keine andere Möglichkeit“, betonte auch Pilz gegenüber der „Presse“. Die Partei soll aber nur vier Mitglieder haben. Doch ist dieses Modell umsetzbar?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.08.2017)