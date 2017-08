El Habbassi verteidigt ÖVP-Listen ohne "bündische Gesichtspunkte"

Ein über Spenden finanzierter Wahlkampf, eine neue Parteifarbe und neue Gesichter auf den Listen der Volkspartei: Das alles gehöre zum neuen Stil der „Bewegung Sebastian Kurz“ ließ dieser zuletzt verlauten und ließ Handlungen folgen. Allerdings: In der „alten ÖVP“ sorgt das durchaus auch für Unmut, wie das Beispiel Tirol zeigt. Dort, so wurde gestern bekannt, warfen drei Frauen aus dem AAB das Handtuch, weil die politisch unerfahrene, ehemalige Stabhochspringerin Kira Grünberg Spitzenkandidatin wird. Nun könnte es auch in Salzburg zu Ärgernissen kommen.

Der ÖAAB-Landesobmann in Salzburg, Asdin El Habbassi (ein enger Vertrauter von Kurz, der aber nicht bei der Nationalratswahl kandidieren wird), verteidigte das Vorgehen des neuen Parteichefs am Mittwoch. „Eine Listenerstellung sollte nicht nach bündischen Gesichtspunkten passieren, sondern nach Qualifikation, nach Zielgruppen und Themen, die im Parlament vertreten sein sollten“, betonte er im Ö1-„Mittagsjournal“. Hier sei „ein guter Mix“ wichtig.

Überhaupt sah er die Aufregung pragmatisch: „Immer dann, wenn es Veränderung gibt, dann gibt es auch Widerstand – aber ich glaube, in jeder Erneuerung stecken auch viele Chancen.“

Apropos Salzburg: Laut einem Bericht des „Kurier“ könnte dort eventuell bald die nächste schwarze Aufregung entstehen. Denn angeblich könnte dort Stefan Schnöll, Nachfolger von Sebastian Kurz als Bundesobmann der Jungen ÖVP, und nicht Gertraud Salzmann ins Spiel für die Landesliste kommen. Seitens der Jungen ÖVP wollte man dazu im ORF-Radio nichts sagen, nur so viel: Die Liste würde erst erstellt.

(Red.)