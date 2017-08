Gedenken an verstorbene Nationalratspräsidentin Prammer

Die Spitze des Parlaments hat am Mittwoch der 2014 verstorbenen Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SPÖ) gedacht. Nachfolgerin Doris Bures (SPÖ) und der Zweite Nationalratspräsident Karlheinz Kopf (ÖVP) legten am Grab der Verstorbenen am Wiener Zentralfriedhof einen Kranz nieder.

Bures würdigte ihre Vorgängerin als engagierte Kämpferin für den Parlamentarismus sowie für die Gleichstellung der Frauen. Auch SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek war bei der Kranzniederlegung dabei.

(APA)