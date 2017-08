Ehe ab 18: Kritik an Karmasins "eher gekünstelter Debatte"

Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) fordert, dass künftig die Eheschließung ausnahmslos erst ab 18 Jahren erlaubt wird: "Alles, was drunter ist, wird annulliert", sagte sie auf Ö1. Denn: "Kinderehen und Zwangsehen, ob in Kindes- oder Erwachsenenalter, gilt es klar zu unterbinden." Allerdings: Die offizielle Statistik der Eheschließungen enthält nur jene Trauungen, die durch ein österreichisches Standesamt beurkundet werden. Und das sorgt für Kritik aus den Reihen der anderen Parlamentsparteien, wie der "Standard" am Donnerstag berichtet.

Demnach stößt sich etwa Neos-Vizeklubchef und Justizsprecher Nikolaus Scherak daran, dass Karmasin ohne konkretes Zahlenmaterial eine "eher gekünstelte Debatte" aufgebracht habe. Ohnehin sei in Österreich eine Ehe vor 18, konkret mit 16 Jahren, nur möglich, wenn der Ehepartner über 18 ist, die Eltern einverstanden sind und eine Ehemündigkeitserklärung vom Gericht vorliegt, ortet Scherak daher "jetzt keinen Handlungsbedarf".

Die grüne Familiensprecherin Judith Schwentner wirft Karmasin in dem Bericht vor, "dass sie bis jetzt keine Initiative für eine Studie unterstützt hat, um herauszufinden, von wie vielen Betroffenen wir überhaupt reden". Aufgrund dieses Unwissens plädiert Schwentner für eine "vorsichtige Vorgangsweise". Ähnlich SPÖ-Familiensprecherin Angela Lueger: Karmasin habe "schon lange Zeit gehabt, gemeinsam mit dem Justizminister einen entsprechenden Vorschlag auszuarbeiten und mit uns zu diskutieren".

Eine dem Wahlkampf geschuldete plötzliche Fokussierung auf das Thema "Kinderehe" vermutet FPÖ-Frauensprecherin Carmen Schimanek.

