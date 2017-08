SPÖ und ÖVP einig über gestaffelte Pensionserhöhung

Jetzt ist es fix: Die Pensionen werden im kommenden Jahr gestaffelt erhöht. Die Weichen dafür werden bereits bei der heutigen Dienstag-Sitzung des Ministerrats gestellt. Die SPÖ hat zuletzt massiv Druck für eine Entscheidung über die nächstjährige Pensionsanhebung noch vor der Nationalratswahl am 15. Oktober gemacht. Statt der Erhöhung um einheitlich 1,6 Prozent, die sich aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen ergeben würde, kommt ein von der SPÖ und Sozialminister Alois Stöger erarbeitetes Modell zur Anwendung, mit dem niedrigere Pensionen bis 1500 Euro um 2,2 Prozent erhöht werden. Bis zu Monatspensionen von 4960 Euro brutto gibt es eine gestaffelte Erhöhung, für höhere Pensionen ist keine Anhebung geplant. Damit gibt es vor allem für führende Beamte im Ruhestand im kommenden Jahr keine Erhöhung.

Vizekanzler Justizminister Wolfgang Brandstetter hat am Dienstag im ORF-Radio-Morgenjournal erstmals öffentlich von ÖVP-Seite bestätigt, dass man einem derartigen Vorgehen die Zustimmung geben wird. Bisher hatte sich ÖVP-Obmann Sebastian Kurz bereits zur stärkeren Anhebung von Pensionen bis 1500 Euro im Monat bekannt. Der Präsident des SPÖ-Pensionistenverbandes, Karl Blecha, hat den Weg zu dieser Form der Erhöhung mit einem Schwerpunkt auf Pensionen bis 1500 Euro brutto im Monat bereits am Montag der Vorwoche in einem Gespräch mit der „Presse“ vorgezeichnet.

Für die gestaffelte Erhöhung ist ein eigener Gesetzesbeschluss notwendig. Dieser dürfte nun bei der ersten Sitzung des Nationalrats nach der Sommerpause am 20. September erfolgen. Die Mehrkosten werden mit rund 860 Millionen Euro beziffert, eine reguläre Erhöhung um 1,6 Prozent hätte Mehrkosten von rund 640 Millionen Euro verursacht. Die heutige Regierungssitzung ist die erste nach der Sommerpause.

(ett)