Rendi-Wagner: „Gut, dass Kurz eingeschwenkt ist“

Die Presse: Sie sagten in Alpbach: „Wir machen Politik gerne in Wien, weil man dort mehr Weitblick hat als in Tirol.“ Wie ist das nun mit Politik und Geografie?



Pamela Rendi-Wagner: Das war ein unschuldiger Witz in der Eröffnungsrede der Gesundheitsgespräche des Europäischen Forums. Gemeint war, dass die Gesundheitspolitik mehr Weitblick braucht. Die Kurzfristigkeit von Legislaturperioden darf unser Handeln und Denken nicht leiten. Ich hätte ergänzen sollen: Der Blick vom Gipfel kann neue Perspektiven öffnen.



Man könnte es als Anspielung auf ein Bund-Länder-Problem lesen.