EU-Umverteilung: Erste 15 Asylwerber in Österreich gelandet

Sie sind erst wenige Stunden in Österreich: Heute, Donnerstag, um halb elf Uhr, landete der Flieger mit den ersten 15 Asylwerbern aus Italien, die nun hier um Asyl ansuchen werden. Sie sind die erste Gruppe von vorerst insgesamt fünfzig Asylwerbern, die Österreich im Zuge des EU-Umverteilungsprogramms aus Italien aufnimmt.

Bei den Personen handelt es sich um sechs weibliche und neun männliche Asylwerber, heißt es aus dem Innenministerium. 14 von ihnen stammen aus dem afrikanischen Eritrea und eine Person aus Syrien. Unter den 15 ist auch ein neugeborener Bub mit seiner Mutter. Es sind alle junge Erwachsene "um die zwanzig Jahre alt", sagt Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck zur "Presse".

Wegen des Umverteilungsprogramms waren ÖVP und SPÖ vor einem halben Jahr in einen Streit geraten. Österreich hatte sich 2015 verpflichtet Flüchtlinge aus Italien und Griechenland aufzunehmen. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) wollte mit der Relocation von 50 unbegleiteten Flüchtlingen aus Italien beginnen. Kanzler Christian Kern (SPÖ) wollte mit einem Brief an die EU die Aufnahme verhindern. Das hat nicht geklappt. Die EU entließ Österreich nicht aus seiner Pflicht.

Kriterien: Jung und hohe Bleibewahrscheinlichkeit

Der Landung in Österreich war ein längeres Auswahlprozedere vorausgegangen. Zielgruppe waren "unbegleitete Minderjährige oder junge Erwachsene" mit einer "hohen Bleibewahrscheinlichkeit", erklärte Grundböck. Auch "sicherheitsrelevante Aspekte" wurden im Vorhinein überprüft. Die Asylwerber wurden wiederum vorher von den italienischen Behörden registriert und für das Relocationprogramm nominiert.

Nach der Landung wurden die Asylwerbern nach Traiskirchen gebracht. Nun verläuft der Prozedere wie bei andere Asylwerbern auch. Ihr Fall wird überprüft und schließlich wird erst hier entschieden, ob sie auch Asyl bekommen. Durch die Prüfungen davor werden freilich, "die inhaltliche Entscheidung beschleunigt", so Grundböck. Die verbleibenden 35 werde man auch so rasch wie möglich holen.

Streit über Aufnahme

Dem Umverteilungsprogramm war ein längerer Streit vorausgegangen. Im September 2015 stimmten die EU-Innenminister über die Umverteilung von Asylwerbern aus Italien ab. Vier Länder (Ungarn, Rumänien, Slowakei und Tschechien) stimmten dagegen, Finnland enthielt sich. Ziel war eine Aufteilung von 106.000 Menschen aus Italien und Griechenland, die Zahl wurde später auf 98.255 reduziert.

Österreich stimmte dafür, die damalige Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) suchte später um eine Aufschiebung an. Weil in Österreich verhältnismäßig viele Asylanträge gestellt wurden, erhielt das Land einen Aufschub bis März 2017. Die allgemeine Frist für das Umverteilungsprogramm läuft am 26. September aus. Bis dahin muss Österreich theoretisch also insgesamt 1953 Flüchtlinge - 1491 aus Griechenland und 462 aus Italien - übernehmen.