Wien. Wenn Fußballer am Werk sind, dann müsse man differenzieren: Ein Spielmacher, der vor dem Pass denkt, sei ein Angestellter. Ein Verteidiger, der nur die Bälle wegschlägt, ein Arbeiter. So lautete eine unter Juristen lang mit Augenzwinkern verbreitete Theorie. Inzwischen hat der Oberste Gerichtshof klargestellt, dass alle Fußballer Arbeiter sind. Doch das Beispiel zeigt trotzdem, wie kurios die Differenzierung zwischen Arbeitern und Angestellten heutzutage anmutet. Auch ÖVP-Chef Sebastian Kurz will nun, wie er in seinem Wahlprogramm ankündigt, Arbeiter und Angestellte gleichstellen. Die Idee wird seit Jahrzehnten politisch diskutiert, doch nie kam es zur Gleichstellung. Doch worin liegen die Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu diesem Thema.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.08.2017)