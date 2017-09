Scharsach an Svazek: "Hätte auch über FPÖ-Alibimann geschrieben"

Der Schlagabtausch zwischen der FPÖ und dem Autor Hans-Henning Scharsach geht in die nächste Runde: Nachdem Salzburgs Landesparteichefin Marlene Svazek dem Verfasser des Buches "Stille Machtergreifung. Hofer, Strache und die Burschenschafter" am Freitag in einem offenen Brief "Sexismus in purster Form" vorgeworfen hatte, wendet sich Scharsach nun in einem Schreiben an die Freiheitliche.

Es sei "rühmlich" für die 25-Jährige, dass sie sich "ernsthaft auf Kritik" einlasse. Was allerdings, nach Scharsachs Meinung, gegen Svazek spreche sei, dass sie sich "in einer derart frauenfeindliche agierenden Partei" engagiere. "Dass eine Politikerin der FPÖ einem Autor, der die Frauenfeindlichkeit dieser Partei anprangert, Sexismus unterstellt, ist kabarettreif", schreibt Scharsach weiter und zählt einige "Aussagen Ihrer Parteifreunde" auf.

So habe FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky einst gemeint, Männer seien "wegen des körperlichen Unterschieds stärker", während Frauen "mehr Zeit für Frisur und Kosmetik" aufwenden würden. Der Abgeordnete Johannes Hübner habe indes Frauen unterstellt, von einem "Nestbauinstinkt" geprägt zu sein. Wieder andere Freiheitliche würden die Ansicht vertreten, Frauen hätten Männern zu "dienen", "verfügbar" zu sein.

Auf die Kritik Svazeks, die sich besonders daran gestoßen hatte, als "Alibifrau" der Freiheitlichen bezeichnet worden zu sein, konterte Scharsach: "Hätte die FPÖ ausschließlich Landesobfrauen, dann hätte ich über einen einzigen Mann, der in eine solche Stellung gehievt worden wäre, ganz sicher genau so geschrieben und hätte ihn als 'Alibimann' für das Familienfoto nach einer Parteiveranstaltung bezeichnet."

Abschließend lädt der Autor die Politikerin zu einer Diskussion über das Frauen- bzw. Männerbild der Freiheitliche ein: "Die Salzburger Uni hätte eine Freude mit dieser Veranstaltung", mutmaßte Scharsach - "und Sie hätten Heimvorteil, den ich Ihnen von Herzen gönne".