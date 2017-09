Vassilakou: „Eine Koalition wird arschknapp“

Die Presse: Montag war grüner Wahlkampfauftakt zu dem wohl schwierigsten Wahlkampf in der grünen Geschichte –die Grünen-Chefin Ingrid Felipe kam nicht. Hat man schon resigniert?



Maria Vassilakou: Es gab eine Regierungssitzung in Tirol, wo sie Regierungsmitglied ist. Regierungsverpflichtungen haben Vorrang vor Wahlkampfterminen.



Traditionell schneiden die Grünen schlechter ab, als in Umfragewerten prognostiziert. Nun wackelt laut Umfragen der Einzug ins Parlament? Was dann?

