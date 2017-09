Wien will Schadenersatz für Bundespräsidentenwahl

Die Bundeshauptstadt will prüfen, ob sie von der Firma, die die fehlerhaften Wahlkuverts für die Bundespräsidentenwahl (die deswegen wiederholt wurde) hergestellt hat, Schadenersatz verlangen kann. Denn, so die Argumentation laut Ö1-"Morgenjournal" vom Mittwoch, Wien habe schließlich einiges an Geld in die Information der Bevölkerung investiert. Und: Der Bund hat von besagter Firma bereits 500.000 Euro erhalten.

Um festzustellen, ob der Anspruch auf Schadenersatz besteht, benötigt die Stadt laut ORF-Radio Unterlagen des Innenministeriums, doch dort "gibt man sich zugeknüpft", heißt es.

Wien gibt jedenfalls einen noch nicht abgedeckten Schaden von 302.000 Euro an, der aufgrund der Informationspflicht gegenüber den Bürgern entstanden sei und verlangt, dass das Innenministerium jenes Gutachten weitergibt, das zum Kompromiss mit der Druckerei geführt habe.

Das Innenministerium weigerte sich bisher, verwies lediglich auf die Finanzprokuratur, die für die Verhandlungen verantwortlich gezeichnet hat. Ihr Präsident, Wolfgang Peschorn, wiederum verwies gegenüber Ö1 auf eine Änderung des Bundespräsidentschaftswahlgesetzes, durch die der Schaden bereits abgegolten wurde. In Verhandlungen mit der Druckerei habe man den finanziellen Spielraum des Vertragspartners ausgereizt - und im vertrag Stillschweigen vereinbart.

Freilich, so Peschorn weiter, stehe es Wien frei, ein eigenes Gutachten in Auftrag zu geben.

>>> Bericht im Ö1-"Morgenjournal"

(Red.)