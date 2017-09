Burgenlands Grüne wollen um 40 Prozent wachsen

Die Grünen Burgenland sind am Mittwoch offiziell in den Wahlkampf für die Gemeinderatswahl gestartet. Das Wahlziel sei, um 40 Prozent bei den Stimmen und Mandaten zu wachsen, erklärte Landesgeschäftsführerin Anita Malli. Die Grünen würden heuer in 28 Gemeinden antreten, dies sei um rund die Hälfte mehr als noch 2012. Damals kandidierte man in 19 Orten und erreichte in 17 Kommunen 27 Mandate.

Thematisch werde vor allem auf Kontrolle und Transparenz, aber auch Lebensqualität, Umweltschutz, Mobilität sowie mehr Mitbestimmung gesetzt, erklärte Landessprecherin Regina Petrik bei der Präsentation der Plakate in Eisenstadt. Die Grünen würden zudem einen anderen politischen Stil in den Ortschaften einbringen. Zuviel Macht in Form von absoluten Mehrheiten in den Gemeinderäten müsse abgewählt werden.

Nach der Landtagswahl 2015 habe es ein großes Plus an Mitgliedern und Sympathisanten gegeben, berichtete Malli. Dieser "Flow" habe sich mit der Bundespräsidentschaftswahl fortgesetzt, so dass in den vergangenen zwei Jahren elf neue Ortsgruppen gegründet wurden. Vor allem im Bezirk Neusiedl am See gebe es ein starkes Wachstum zu verzeichnen. "Es gibt einfach immer mehr Leute im Burgenland, die mutiger werden", so Petrik.

Das selbst gesetzte Ziel, für rund jeden dritten Burgenländer wählbar zu sein, sei erreicht worden, meinte die Landesgeschäftsführerin. Die Grünen würden auf etwa 80.000 Stimmzetteln aufscheinen. In 26 der 28 Kommunen trete man gegen eine absolute Mehrheit im Gemeinderat an, von denen möglichst viele gebrochen werden sollen. Von den zwölf Bürgermeisterkandidaten sei mehr als die Hälfte weiblich.

Politik sei das Bohren harter Bretter, erklärte die Landessprecherin. Es sei aber bereits geschafft worden, einige Pflöcke einzuschlagen. Die Grünen hätten viele wichtige Projekte initiiert, wie etwa den Stadtbus in Eisenstadt, sagte Petrik.

(APA)