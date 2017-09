Schweizer Abfangjäger, im Ernstfall über Österreich

Es ist nicht auszuschließen, dass sich Österreichs Heer in einer ähnlichen Lage wie die Schweizer Luftwaffe im Jahr 2014 wiederfindet: Ein Co-Pilot der „Ethiopian Airlines“ entführt eine Maschine, leitet sie nach Bern um. Eigentlich sollten die heimischen Abfangjäger in so einem Fall aktiv werden und aufsteigen, nur: In der Schweiz standen damals die Piloten nur zu Bürozeiten bereit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.09.2017)