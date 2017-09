FPÖ Vomp stellt Namen von Volksschulkindern ins Netz

Die FPÖ Vomp hat auf Facebook eine Liste von Volksschulkindern mit ausländisch klingenden Namen veröffentlicht. Das sei die Realität in Österreich 2017, heißt es in dem Posting, und: "... reine Hetze der FPÖ, ODER?"

Das Posting sei "umgehend" gelöscht worden, wie der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abzwerger auf Twitter erklärte: "Skandal ist aber, dass wir Klassen mit bis zu 90% Migrationsanteil haben."

Grüne: "Unerträgliche Hetze"

Der grüne Bildungssprecher Harald Walser sprach in einer Aussendung von "unerträglicher Hetze". FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache habe zudem auf Facebook ein in Wien aufgenommenes und anonym verbreitetes Video verlinkt, das zahlreiche Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund offenbar am ersten Schultag vor einer Volksschule zeigte. Dazu schrieb der Parteiobmann laut Walser: "Bezeichnend!".

Die beiden Fälle würden "an die grauenhafteste Zeit des letzten Jahrhunderts erinnern", so Walser. Der Abgeordnete will rechtliche Schritte prüfen lassen.

Unfassbarer Eklat einer FPÖ Ortsgruppe. Die FPÖ Vomp veröffentlicht Listen nicht autochthoner Volksschulkinder. #wtf #intirol pic.twitter.com/TmMucdIBZT — Michael Mingler (@michaelmingler) 10. September 2017

Posting wurde umgehend gelöscht, Skandal ist aber, dass wir Klassen mit bis zu 90% Migrationsanteil haben! — Markus Abwerzger (@abwerzger) 11. September 2017

