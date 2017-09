Klubförderung: Bures-Anlauf für Frauenbonus

Damit mehr Frauen im Hohen Haus und in den einzelnen Fraktionen vertreten sind, sollen bei der Klubförderung Anreize dafür geschaffen werden. Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) kündigte am Freitag vor Mitgliedern der Vereinigung der Parlamentsjournalisten eine entsprechende Initiative an. Dazu wird das Geschäftsordnungskomitee für 21. September einberufen, auch die Frauensprecherinnen der Klubs werden eingeladen. Dabei sollen nach dem Willen von Bures in Summe 2,78 Millionen Euro pro Jahr in der derzeitigen Klubförderung als Frauenbonus umgeschichtet werden.

Konkret würde an der Gesamthöhe der Klubförderung nicht gerüttelt. Statt des derzeitigen Steigerungsbetrages für den sechsten bis zehnten Abgeordneten sollen aber die Mittel von knapp 2,8 Millionen Euro für diesen Teil der Klubförderung als Anreiz eingesetzt werden. Es soll mehr umso mehr Fördergeld fließen, je mehr weibliche Abgeordnete es in einer Fraktion gibt. Es ist dies nicht der erste diesbezügliche Vorstoß von Bures.

Zwei Nationalratssitzungen vor der Wahl fixiert

In der Präsidiale des Hohen Hauses mit den drei Präsidenten und den Klubchefs der nunmehr fünf Fraktionen wurde am Freitag Konsens erzielt. Am Donnerstag, 12. Oktober, findet die letze Nationalratssitzung vor der Wahl am 15. Oktober statt. Der Herbstauftakt und zugleich die Premiere im Ersatzquartier des Hohen Hauses in der dreijährigen Sanierungsphase in den Redoutensälen der Hofburg in Wien erfolgt am kommenden Mittwoch, 20. September.

Sondersitzungen vor der Wahl sind aber möglich und werden auch erwartet. Nicht in Anspruch genommen wird der 13. Oktober zwei Tage vor der Wahl als Sitzungstag.

Um auf die Verhältnisse in den neuen Räumlichkeiten vorbereitet zu sein, gab es bereits Proben im neuen Sitzungssaal. Bei der Generalprobe kam man auch überein, dass die Abstimmungen im Plenum weiter mit Aufstehen bzw. Sitzenbleiben der Mandatare durchgeführt werden.

Auf der Tagesordnung steht am 20. September unter anderem die Debatte über den Bericht zum parlamentarischen Hypo-Untersuchungsausschuss. Am 13. Oktober wird eine Panne bei der Verlautbarung des Fremdenrechts repariert. Beschlossen wird weiters die Pensionserhöhung für 2018. Ziel, aber noch nicht fix ist die Behandlung des Volksbegehrens gegen die Freihandelsabkommens Ceta und TTIP. Schon länger steht fest, dass die Konstituierung des neugewählten Nationalrats am 9. November stattfinden wird.

Büsten aus NS-Zeit im Parlamentskeller

Im Zuge der Übersiedlung des Nationalrats und Bundesrats in die Hofburg sind im bisherigen Parlamentsgebäude am Ring in einem Schrank im Keller bei den Ausräumarbeiten übrigens Darstellungen, darunter auch von Adolf Hitler, aus der Zeit der NS-Diktatur aufgetaucht. Es handelt sich um Büsten, Malereien und ein Relief. Die lückenlose Aufarbeitung der NS-Geschichte des Parlamentsgebäudes durch Zeithistoriker der Uni Wien ist bereits seit 2015 im Laufen. Die jüngsten Funde werden in diese Arbeiten einbezogen, wie die Nationalratspräsidentin erläuterte.

(Ett)